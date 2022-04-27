وزيرة الخارجية الألمانية: الجيش الألماني سيكثف من تواجده في دول البلطيق لأن أحداث بوتشا أظهرت أن الاوان قد يفوت قبل اتخاذ موقف – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2022 - 19:14

وزيرة الخارجية الألمانية: الجيش الألماني سيكثف من تواجده في دول البلطيق لأن أحداث بوتشا أظهرت أن الاوان قد يفوت قبل اتخاذ موقف

منذ 19 mins 27 April، 2022
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