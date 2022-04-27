أبو شقرا أصدرت قرارها الظني في حق الإعلامية ماريا المعلوف

على خلفية الإخبار المقدم من المحامي غسان المولى، بوكالته عن الأسرى المحررين والإعلاميين أحمد طالب، شوقي عواضة، خليل نصرالله، حسين مرتضى ونبيه عواضة أمام النيابة العامة العسكرية ضد الإعلامية ماريا معلوف، بجرم الخيانة الوطنية وإستدعاء عدوان خارجي لتشريد وقتل اللبنانيين واستباحة السيادة وتدمير الدولة ومخالفة القوانين لجهة الإتصال والتطبيع مع العدو الصهيوني، وذلك من خلال المقابلة التلفزيونية التي أجرتها معلوف مع الناطق بلسان جيش العدو الصهيوني أفيخاي أدرعي.

وبعد إدعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي عليها، أصدرت قاضية التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا قرارها الظني الذي إتهمت بموجبه المدعى عليها بمخالفة المادة 1/7 من مقاطعة “اسرائيل”، كما اتهمتها بموجب المادة 295 عقوبات التي تنص على عقوبة إضعاف الشعور القومي وإيقاذ النعرات العنصرية والمذهبية، وقد صدر بموجب القرار مذكرة توقيف غيابية في حقها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام