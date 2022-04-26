رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري : المقاومة العراقية تشعر بعمق الارتباط بين تحرير العراق وتحرير القدس وكل فلسطين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2022 - 17:04

رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري : المقاومة العراقية تشعر بعمق الارتباط بين تحرير العراق وتحرير القدس وكل فلسطين

منذ 13 mins 26 April، 2022
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