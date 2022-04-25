طيران الجيش العراقي يستهدف الارهابيين في الأنبار وصلاح الدين

استهدف طيران الجيش العراقي العناصر الارهابية، في محافظتي الأنبار وصلاح الدين، وذلك لأسناد القوات الأمنية التي تنفّذ المرحلة الثانية، من عملية “الارادة الصلبة”، في محافظتي الانبار وصلاح الدين.

وعرضت القوات الجوية العراقية مشاهد الاستهداف المركز لمقرات وأماكن تواجد الارهابيين في الأنبار وصلاح الدين.

وتأتي هذه الضربات، لإسناد القوات الأمنية التي تنفّذ المرحلة الثانية، من عملية “الارادة الصلبة”، في مناطق الأنبار وصلاح الدين وقاطع النخيب حتى منفذ عرعر الحدودي مع السعودية، لملاحقة عناصر تنظيم “داعش” الارهابي ، والقضاء على جميع تحركاته في المناطق المذكورة.

وباشرت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنيّة العمليات بغطاء جويّ من القوة الجويّة وطيران الجيش في الأنبار، إذ تقدمت عشرات الكيلومترات في الصحراء الغربيّة، وفتشت العديد من الوديان.

وتهدف العملية الأمنية إلى تجفيف مصادر الإرهـاب، من خلال البحث عن المطلوبين قضائياً وردم الأنفاق والكهوف والمضافات التي تستغلها فلول التنظيم، للانطلاق في عملياتها في المنطقة.

المصدر: موقع المنار