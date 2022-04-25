نقل أسير فلسطيني بسجون العدو الاسرائيلي إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

قال نادي الأسير الفلسطيني الاثنين إن “إدارة سجون الاسرائيلية نقلت المعتقل الجريح نور الدين جربوع من سجن الرملة إلى مستشفى مدني مجددًا، وذلك بعد تدهور جديد طرأ على وضعه الصحي”.

وقال النادي إن “الاسير جربوع عانى من ارتفاع مفاجئ في حرارته ومن مشاكل في الأمعاء وعلى إثر ذلك جرى نقله، وهو الآن منوّم تحت أجهزة التّنفس الاصطناعي”.

وكانت إدارة سجون العدو قد نقلت الاسير جربوع مؤخرًا من مستشفى “رمبام” إلى سجن “الرملة” رغم صعوبة حالته الصحية وحاجته الماسّة للبقاء تحت المراقبة الطبية، الأمر الذي يندرج ضمن جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء) التي تنفذها إدارة السجون الصهيونية بحقّ الأسرى المرضى.

المصدر: فلسطين اليوم