احتفال بمناسبة يوم القدس نظمه حزب الله وحركة حماس ولجان العمل في المخيمات

احياءً ليوم القدس العالمي، أقام حزب الله وحركة حماس بالتعاون مع لجان العمل في المخيمات احتفالا بهذه المناسبة يوم الاحد 24 نيسان 2022 في ساحة القدس – وادي الزينة سبلين.

حضر الاحتفال وزير العمل اللبناني الدكتور مصطفى بيرم وممثل حركة حماس في لبنان احمد عبد الهادي ومسؤول قطاع الجبل في حزب الله الحاج بلال داغر وامام بلدتي جدرا ووادي الزينة الشيخ محمد بيشكر، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية ووفد من لجان العمل في المخيمات ووفد من السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي.

بداية آيات من القران الحكيم، بعدها النشيدان اللبناني والفلسطيني وباقة من الاناشيد. تلاها عرض رياضي لنادي مجمع البحار في وادي الزينة، وعروض رابيل من تنظيم حزب الله وحركة حماس.

وزير العمل اللبناني الدكتور مصطفى بيرم قال في كلمته “انه يوم القدس، راهنوا على النسيان ولكن ذاكرة الايمان عصية على النسيان، فجاء عبد صالح من شرق الارض يحمل راية القدس ويعلنها فكان يوم القدس مع الامام الخميني الذي استبدل سفارة اسرائيل التي اخترقت قلب العالم الاسلامي بأول سفارة وعلم لفلسطين ليعيد التأكيد بأن الاساس عندنا هي القدس، وان الامة لن تعود الى قومتها الحقيقية وقدس اقداسها مدنسة ببضعة ملايين يذلون مليار وثمانماية الف مسلم”.

اضاف “انفقوا المليارات على بعض اعراب الامة لكي ينسونا فلسطين ولكي تخرج من الذاكرة الى عالم النسيان لكنهم خابوا وتبددت اموالهم لان شابا يأتي من النقب واخر من جنين يحمل بندقية بيد واخر يحمل سكين فيدخل الى تل ابيب فيحولها الى نار والى دمار والى خوف ورعب والقى في قلوبهم الرعب وسقطت كل المليارات والملايين امام شجاعة هذا الشعب الذي ينتهي من عرس الجهاد ليختم عالمه بعرس الشهادة”.

واكد ان “ورقة القوة والاقتدار هي المقاومة، نحن مع كل السرايا المجاهدة التي تحول سيف القدس الى سيف مسلط على رؤوس الاعداء لتقول لكل العالم من المتامرين والمنافقين والمتخاذلين ان سيف القدس قد خرج من غماده ولن يعود الا منتصرا والراية مرتفعة على الاقصى”.

ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي اكد ان “القدس كانت ابدا تجمع الامة وعلى غيرها تتفرق، عندما تحمل الامة عنوان القدي تحصل على العزة والكرامة وعندما تغيب عنها يصيبها الذل والهوان”.

اضاف “التفت الامام الخميني رحمه الله الى هذه الحقيقة الهامة مبكرا فأعلن يوم القدس العالمي لانه بفطنته وحكمته كان يعلم ان الامة ستتفرق بغير القدس واراد في كل جمعة اخيرة من شهر رمضان ان يجمعها على القدس. ويوم القدس اليوم له نكهة وطبيعة مختلفة لان الشعب الفلسطيني اليوم يتحرك في كل جغرافيا فلسطين”.

واكدا انه “لاول مرة بسبب معركة سيف القدس يرسم الشعب الفلسطيني لوحة تحرير وعودة بعد ان استلت فصائل المقاومة في فلسطين سيفا من اجل القدس فرسمت معركة سيف القدس عنوان التحرير القريب”.

وقال “نحتفل اليوم في يوم القدس العالمي لنوصل رسالة الى شعبنا في فلسطين اننا هنا الشعب الفلسطيني في لبنان ومعنا المخلصون من اشقائنا وحلفائنا معكم في معركتكم من اجل القدس والمسجد الاقصى الذي سنحرره قريبا”.