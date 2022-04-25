قوى الامن الداخلي: توقيف متهم بترويج عملة مزيفة في وادي الجاموس – عكار

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه “في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة الجريمة بجميع انواعها، توافرت معلومات للشعبة حول قيام مجهول بترويج العملة المزيفة في بلدة وادي الجاموس /عكار ومحيطها.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المروج، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت الى تحديد هويته ويدعى:

– خ. ح. (مواليد العام 2001، سوري)، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته تمهيدا لتوقيفه. بتاريخ 11-4-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من تحديد مكان وجوده داخل غرفة في محلة وادي الجاموس، فعملت على دهمها وتوقيفه في داخلها. بتفتيشه والغرفة، تم ضبط مبلغ /8,450,000/ ألف ليرة لبنانية مزيفة، وبطاقة هوية سورية مزورة، و/3/ سكاكين و/3/ هواتف خلوية.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة ترويجه العملة المزيفة في بلدة وادي الجاموس ومحيطها.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام