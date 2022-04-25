جهاد ذبيان: فاجعة طرابلس تختصر معاناة لبنان وشعبه – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 25 2022 - 11:26

جهاد ذبيان: فاجعة طرابلس تختصر معاناة لبنان وشعبه

منذ 1 ساعة 25 April، 2022
جهاد ذبيان
لبنان

أشار رئيس تيار “صرخة وطن” جهاد ذبيان في بيان، ان “لا كلام يمكنه ان يصف حجم المأساة التي شهدناها في مدينة طرابلس المفجوعة بأبنائها الهاربين من جحيم وطنهم الى جحيم البحر والمجهول، فاذ ببعضهم يواجه الموت بعدما عاشه في وطنه الذي يحتضر”.

ولفت الى أن “فاجعة طرابلس تختصر معاناة وطن، فكل اللبنانيين يعيشون المعاناة بظل الازمات وفقدان رغيف الخبز وغلاء المحروقات وانقطاع الكهرباء والدواء، الى ما هنالك من ازمات تعصف بلبنان وشعبه الباحث عن الموت في قارب”.

واعتبر ذبيان، أن “ما بات مؤكدا بعد الكشف عن فاجعة الزورق أن الانفجار بات حتميا ولا مفر منه، بظل استمرار سياسة خنق الشعب وتفقيره وتجويعه ودفعه الى المجهول”.

المصدر: االوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة