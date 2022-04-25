السيد نصرالله يؤكد على أهمية تعاون الجميع وعدم السماح لأي احد ان يأخذ البلد الى الفتنة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2022 - 00:32

السيد نصرالله يؤكد على أهمية تعاون الجميع وعدم السماح لأي احد ان يأخذ البلد الى الفتنة

منذ 2 ساعة 24 April، 2022
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