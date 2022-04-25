السيد نصرالله : نطالب بالتحقيق السريع في هذه الحادثة وتحديد المسؤوليات والمحاسبة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
April 25 2022 - 00:32
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
24 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
البحرية اللبنانية: غرق قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل طرابلس والحمولة الزائدة تسببت في تسرب المياه إلى داخل المركب وغرقه
قيادة الجيش: إنقاذ 48 شخصاً كانوا على متن مركب طرابلس ونواصل عملياتنا لإنقاذ آخرين ما زالوا في عداد المفقودين
الوكالة الوطنية: مراكب الجيش تعثر على 8 جثث في البحر قبالة جزيرة الفنار - رمتين في طرابلس
أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله: نتوجه إلى أهلنا في طرابلس والشمال وإلى كل العائلات التي أصيبت ونقدم لهم أحر التعازي
السيد نصرالله: ندعو إلى التحقيق السريع في هذه الحادثة لأن ما ينقل وما يتداول عن طبيعة الحادثة وتفاصيلها أمر خطير جداً
السيد نصرالله: ندعو إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة المسؤولين لأن هذا يهدئ الخواطر ويمنع تكرار حوادث من هذا النوع بالمستقبل
السيد نصرالله: ندعو الوزارات والمؤسسات المعنية والحكومة للوقوف إلى جانب العائلات المصابة في مأساتها وفي مصابها
السيد نصرالله: نحن جاهزون لأي شيء يمكن أن يساعد في لملمة الجراح والمساعدة في المساندة في التعبير الحقيقي عن التضامن
السيد نصرالله: يجب التوقف عند هذه الحادثة على المستوى الوطني والرسمي والشعبي لأخذ العبرة منها ومن أسبابها ونتائجها
السيد نصر الله: يجب التأكيد على أهمية تعاون الجميع من أجل تحصين الوضع وعدم السماح لأي أحد بأن يأخذ البلد إلى الفتنة
السيد نصرالله: نستذكر إخوة وأخوات ومظلومين قتلوا ومزقت أجسادهم في أفغانستان بفعل الإجرام الوحشي الذي يمارسه تنظيم داعش
حزب الله: ما حصل هو مظهر مأساوي للغاية من مظاهر الأزمة المستفحلة في البلد نتيجة السياسات الخاطئة وعقود طويلة من الإهمال
حزب الله: هذه المأساة كسواها من المآسي تستدعي إجراء تحقيق قضائي سريع وشفاف ونزيه وعادل لكشف الحقيقة ومحاكمة المتسببين
توتر شديد في أحياء مدينة طرابلس وإطلاق نار في الهواء ونزع صور السياسيين احتجاجاً على حادثة طرابلس
المحتجون في طرابلس يحملون سياسيي ونواب المدينة المسؤولية على تقصيرهم ويؤكدون أن حركتهم تصعيدية ومستمرة
مقتل شخص من آل مراد في طرابلس اثر اشكال فردي في منطقة القبة في طرابلس والجيش طوق المكان وبدأ بملاحقة مطلق النار
النائب محمد رعد: سنثبت أننا أهل المواجهة الاقتصادية وسننهض باقتصاد بلدنا كما نهضنا به في المرحلة السابقة
النائب حسين الحاج حسن: المطلوب في لبنان هو رأس المقاومة وكل من يساندها ويتحالف معها وإخراجها من بيئتها الحاضنة
النائب علي المقداد: السفارات تتدخل في الاستحقاق الانتخابي تمويلا وتحريضا وتآمراً لفرض أكثرية غريبة عن أصالة اللبنانيين
مؤتمر "منبر القدس" يطلق أعمالة الثلاثاء ويتحدث فيه قادة محور المقاومة للتأكيد على وقوف الجميع دفاعا عن المسجد الأقصى
رئيس الوفد الوطني اليمني: استمرار إغلاق مطار صنعاء وعرقلة السفن في الحديدة يثبت عدم جدية تحالف العدوان في إحلال السلام
مدير مطار صنعاء الدولي: تحالف العدوان يماطل ويلتف على الهدنة الإنسانية ولا يوجد لديه المصداقية والجدية لفتح المطار
قيادة الحشد الشعبي تنعى مسؤول كتيبة الإسناد في اللواء 14 ربح الجابري بعد استشهاده في مواجهات مع إرهابيي داعش في الانبار
قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح يعلن استمرار محاصرة فلول داعش ضمن عملية "الإرادة الصلبة الثانية" في المحافظة
مسيرة في بلدة السنابس البحرينية تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وكافة الأسرى في السجون البحرينية
مسلحون يستولون على قاعدة عسكرية شمال بوركينا فاسو وعلى مدرعات وأسلحة كانت بداخلها بعد مواجهات اسفرت عن مقتل 5 عسكريين
لقاء ثلاثي في القاهرة بين الرئيس المصري والملك الأردني وولي عهد أبو ظبي من دون أي تفاصيل حول المواضيع التي سيتباحثون بها
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يقول إن الجولة الخامسة من المحادثات بين السعودية وإيران في بغداد انتهت بأجواء إيجابية
وسائل إعلام فرنسية: إيمانويل ماكرون يفوز بولاية ثانية بحصوله على 58.2% من الأصوات وفق التقديرات الأولية
ماكرون بعد إعلان فوزه بالإنتخابات: عدد ممن صوت لي ليس دعماً للافكار التي أحملها بل للوقوف في وجه أفكار اليمين المتطرف
السفير الروسي في واشنطن: الأجهزة الحكومية الأمريكية تحاصر سفارتنا وأغلقت حسابات قنصليتينا العامتين في هيوستن ونيويورك
الرئيس التركي: مستعدون لتقديم كل أنواع المساعدة في عملية التفاوض الروسية الأوكرانية ونتطلع إلى لعب دور الضامن
مقتل 110 أشخاص على الأقل في منطقة دلتا النيجر في جنوب نيجيريا اثر انفجار في مصفاة نفط غير قانونية
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
السيد نصرالله : نطالب بالتحقيق السريع في هذه الحادثة وتحديد المسؤوليات والمحاسبة
منذ 2 ساعة
24 April، 2022
عاجل
السيد نصرالله
التعليقات
ذات صلة
السيد نصرالله يندد بالمجزرة الوحشية التي حدثت في مدينة قندوز الأفغانية
السيد نصرالله يؤكد على أهمية تعاون الجميع وعدم السماح لأي احد ان يأخذ البلد الى الفتنة
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يعزّي بالمأساة التي حدثت في البحر مقابل مدينة طرابلس
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}