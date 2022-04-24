الوكالة الوطنية للإعلام : العثور على جثة احد ركاب الزورق على شاطىء شكا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2022 - 19:46
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حزب الله يعرب عن حزنه البالغ بالفاجعة الأليمة التي حلت بمدينة طرابلس الحبيبة وأهلها الطيبين
حزب الله: ما حصل هو مظهر مأساوي للغاية من مظاهر الأزمة المستفحلة في البلد نتيجة السياسات الخاطئة وعقود طويلة من الإهمال
حزب الله: ما جرى في عرض البحر يستدعي صرخة ضمير عالية في الدولة والمجتمع على حد سواء للتعامل الجدي مع نتائج الأزمة
حزب الله: هذه المأساة كسواها من المآسي تستدعي إجراء تحقيق قضائي سريع وشفاف ونزيه وعادل لكشف الحقيقة ومحاكمة المتسببين
حزب الله: نطالب الأجهزة المعنية بالوقوف إلى جانب ذوي الضحايا وعائلاتهم المنكوبة واحتضانهم وتقديم كل أشكال المساعدة لهم
حزب الله: ندعو الجميع إلى التحلي بروح الصبر والمسؤولية الوطنية والابتعاد عن أعمال العنف والإضرار بالأمن والاستقرار
قيادة البحرية في الجيش اللبناني: المركب صناعة 1974 طوله 10 أمتار وعرضه 3 أمتار والحمولة المسموح بها 10 أشخاص فقط
قيادة البحرية في الجيش اللبناني: قائد المركب اتخذ القرار بتنفيذ مناورات للهروب من الخافرة بشكل أدى إلى ارتطامه
قيادة البحرية في الجيش: لم يكن هناك سترات إنقاذ ولا سترات نجاة وحاولنا أن نمنع المركب من الانطلاق لكنه كان أسرع منا
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تابع حادثة غرق الزورق قبالة طرابلس وطلب فتح تحقيق في الملابسات
رئيس مجلس النواب نبيه بري: هذه اللحظة يجب أن تكون وطنية جامعة ويجب أن يكون الجميع يداً واحدة لمؤازرة أبناء طرابلس
الرئيس بري: ندعو السلطات الأمنية والقضائية لإجراء تحقيقاتها بسرعة وشفافية وكشف ملابسات هذه الجريمة
الرئيس بري: العزاء الحقيقي أن يستمع جميع المسؤولين على مختلف مواقعهم إلى صوت أبناء طرابلس والشمال المفجوعين
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعلن الحداد الرسمي غداً الإثنين على ضحايا الزورق الذي غرق في طرابلس
ميقاتي يطلب من وزير الشؤون الاجتماعية والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة الوقوف بجانب ذوي الضحايا وتقديم كل ما يلزم لهم
وزير الدفاع اللبناني يطلب التحقيق في كل الملابسات التي رافقت حادثة غرق الزورق قبالة سواحل طرابلس وجلاء الحقيقة
وزير الدفاع يدعو إلى تحديد المسؤوليات وقطع الطريق امام اي استغلال لدماء الضحايا ومصير المفقودين وعذابات ذويهم
الشيخ علي الخطيب: نأمل أن تشكل مأساة طرابلس يقظة ضمير لدى المسؤولين تحفزهم على إنقاذ سفينة الوطن من الغرق
الشيخ أحمد قبلان: نعزي أهلنا في طرابلس والقبة وكل لبنان الذين يدفعون ثمن وطن منهوب وسلطة فاسدة ومصرة على تدويل ولائها
وكالة فارس: الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة أجنبية تحمل 200 ألف لتر من الوقود المهرب في الخليج
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث عند الـ 10:00 من مساء اليوم خلال إحياء ليلة القدر الكبرى
الحشد الشعبي العراقي يواصل عملية الإرادة الصلبة الثانية لملاحقة إرهابيي داعش والقضاء على تحركاتهم في الأنبار وصلاح الدين
فرنسا: جولة حاسمة من الانتخابات الرئاسية يتنافس فيها الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان
وزارة الدفاع الروسية: تدمير 26 منشأة عسكرية ومقتل نحو 150 جنديا أوكرانيا وإسقاط 10 طائرات مسيرة خلال الساعات الماضية
سفير روسيا في الولايات المتحدة: وكالات حكومية أميركية تحاصر سفارتنا وحسابات قنصليتينا البنكية في هيوستن ونيويورك مغلقة
الرئيس التركي يبلغ نظيره الأوكراني في اتصال هاتفي أنه جاهز للمساعدة في العملية التفاوضية مع روسيا
أجهزة الطوارئ في نيجيريا: مقتل 80 شخصاً على الأقل في انفجار في مصفاة نفط غير قانونية جنوب البلاد
صندوق النقد الدولي: نزوح نحو خمسة ملايين لاجئ أوكراني سيزيد الضغط الاقتصادي على دول المنطقة
أعضاء الحكومة الباكستانية الجديدة برئاسة شهباز شريف يؤدون اليمين الدستورية
صندوق النقد الدولي يخفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي الى 3.6 بالمئة في عام 2022
صندوق النقد: تأثير الوضع الجيوسياسي على أسعار السلع والأغذية سيزيد الضغط على الأسر ذات الدخل المنخفض حول العالم
الصين توقع اتفاقاً أمنياً موسعاً مع جزر سليمان المطلة على المحيط الهادئ رغم تحذيرات واشنطن
الصين تسجل 13146 إصابة بفيروس "كورونا" غالبيتها بلا عوارض
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الوكالة الوطنية للإعلام : العثور على جثة احد ركاب الزورق على شاطىء شكا
منذ 23 mins
24 April، 2022
زورق طرابلس
التعليقات
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حزب الله : نعرب عن حزننا البالغ بالفاجعة الاليمة التي حلت بمدينة طرابلس الحبيبة وأهلها الطيبين، ونتقدم من ذوي الضحايا وعموم اهلنا في طرابلس والشمال بأحر التعازي والمواساة
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