وزير داخلية فرنسا يؤكد إصابة قس جراء هجوم بسكين داخل كنيسة في نيس (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2022 - 14:04
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الجيش اللبناني: إنقاذ 47 شخصاً وانتشال جثة طفلة عقب غرق مركبهم قبالة شاطئ القلمون في الشمال والبحث جار عن مفقودين
الوكالة الوطنية: مراكب الجيش اللبناني تعثر على 8 جثث في البحر قبالة جزيرة الفنار ـ رمتين في طرابلس
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تابع حادثة غرق الزورق قبالة طرابلس وطلب فتح تحقيق في الملابسات
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تابع حادث غرق الزورق في طرابلس مع قيادة الجيش ووزير الأشغال وطلب الاستنفار لإنقاذ الركاب
وزير الأشغال علي حمية زار مرفأ طرابلس وتفقد عمليات الإغاثة والبحث عن المفقودين
الوزير حمية للمنار: أهل طرابلس أهلنا ومن مسؤوليتنا وحسنا الوطني التواجد في مرفأ طرابلس لمواكبة عملية الإنقاذ
الوزير حمية للمنار: يجب إنزال أقصى العقوبات بالمهربين وأدعو إلى القضاء على القوارب غير المسجلة بشكل رسمي
الخطوط الجوية اليمنية: تأجيل أول رحلة تجارية منذ 6 سنوات من صنعاء بسبب عدم حصولها على "تصاريح تشغيل" من تحالف العدوان
هيئة الطيران المدني والأرصاد اليمنية: دول العدوان تنصلت من التزاماتها ورفضت إعطاء تصاريح للرحلة التجارية في مطار صنعاء
الموفد الأممي إلى اليمن يعبر عن قلقه إزاء تأجيل الرحلة التجارية الأولى من مطار صنعاء
وكالة فارس: الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة أجنبية تحمل 200 ألف لتر من الوقود المهرب في الخليج
الحشد الشعبي العراقي يواصل عملية الإرادة الصلبة الثانية لملاحقة إرهابيي داعش والقضاء على تحركاتهم في الأنبار وصلاح الدين
الرئيس الجزائري: تحول موقف إسبانيا من الحياد إلى دعم مقترح المغرب منح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً غير مقبول
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وزارة الدفاع الروسية: تدمير 26 منشأة عسكرية أوكرانية وإسقاط 10 طائرات مسيرة خلال الساعات الماضية
رئيس وزراء بولندا يقول إنّ بلاده زودت أوكرانيا حتى الآن بأسلحة قيمتها أكثر من 1.6 مليار دولار
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وزير الخارجية النمساوي ماغنوس برونر: النمسا لن تدعم الحظر المحتمل على الغاز الروسي لأنه سيضر فيينا أكثر من موسكو
فاينانشيال تايمز: تصريحات رئيس الوزراء البريطاني حول العملية الروسية في اوكرانيا تتناقض مع "الجبهة الموحدة" للدول السبع
العراق: العمليات المشتركة تعلن انطلاق المرحلة الثانية من عملية الارادة الصلبة غربي العراق
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صندوق النقد الدولي: نزوح نحو خمسة ملايين لاجئ أوكراني سيزيد الضغط الاقتصادي على دول المنطقة
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صندوق النقد: تأثير الوضع الجيوسياسي على أسعار السلع والأغذية سيزيد الضغط على الأسر ذات الدخل المنخفض حول العالم
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الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
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وزير داخلية فرنسا يؤكد إصابة قس جراء هجوم بسكين داخل كنيسة في نيس (روسيا اليوم)
منذ 2 ساعة
24 April، 2022
نيس
هجوم بسكين
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