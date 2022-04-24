وزير داخلية فرنسا يؤكد إصابة قس جراء هجوم بسكين داخل كنيسة في نيس (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 24 2022 - 14:04

وزير داخلية فرنسا يؤكد إصابة قس جراء هجوم بسكين داخل كنيسة في نيس (روسيا اليوم)

منذ 2 ساعة 24 April، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة