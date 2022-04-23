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April 23 2022 - 12:42

الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قوية لشركات التكنولوجيا

منذ 7 mins 23 April، 2022
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

أقرت دول الاتحاد الأوروبي اتفاقاً جديداً على قانون يلزم عمالقة التكنولوجيا بمزيد من الخطوات لمراقبة المحتوى غير القانوني على منصاتهم.

جاء الاتفاق بعد مفاوضات استمرت لـ 16 ساعة.

(DSA) قانون الخدمات الرقمية، هو الشق الثاني لاستراتيجية مارغريت فيستاجر رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، لكبح قوة شركات التكنولوجيا على غرار “جوجل” و”ميتا”.

فيستاجر غردت على “تويتر” قائلة: لدينا اتفاق بشأن قانون الخدمات الرقمية. سيتأكد هذا القانون من أن ما هو غير قانوني في وضع عدم الاتصال (أوفلاين)، سيكون غير قانونياً عبر خلال وضعية الاتصال بالإنترنت”.

بموجب القانون تواجه الشركات غرامات تصل إلى 6% من مبيعاتها العالمية لانتهاك القواعد، بينما قد تؤدي الانتهاكات المتكررة إلى حظرها من ممارسة الأعمال التجارية في الاتحاد.

المصدر: رويترز

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