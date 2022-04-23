قوى الامن الداخلي: توقيف الرأس المدبّر لعصابة سرقة في برج حمود

اعلنت المديرية العـامـة لقــوى الأمن الداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة في بلاغ انه “بتاريخ 28-2-2022، أقدم ثلاثة أشخاص مجهولي الهويّة، على سرقة “مكيّفات هواء” من محلّة برج حمود، ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة. وقد انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثّق عملية السّرقة تلك، التي نُفّذت في وضح النهار.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعلين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هوية الرأس المدبّر لعصابة السّرقة، ويُدعى:

ط. ط. (مواليد عام 1995، فلسطيني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة، وبحقّه مذكّرات عدلية بالجرم عينه.

أعطيت الأوامر إلى دوريات الشّعبة للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه.

بتاريخ 5-4-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من تنفيذ كمينٍ محكمٍ في محلّة طريق الجديدة – بيروت، حيث تمّ توقيفه.

بتفتيشه، ضُبِطَ بحوزته كميّة من المخدّرات وشفرة ” كاتر”.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه، بالاشتراك مع آخرين، بتنفيذ عملية السرقة من محلّة برج حمود وبيعها في بؤرة لبيع الخردة في محلّة حي فرحات. وبتنفيذ عمليات سرقة “كومبرسورات مكيفات”، وبطاريات عائدة للتحكم المروري، وأسلاك كهربائية من مناطق مختلفة، كذلك اعترف بتعاطي المخدّرات.

تمّ ضبط المكيفات المسروقة بعد الدّلالة على مكانها.

أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جارياً لتوقيف باقي المتورطين.

المصدر: قوى الامن الداخلي اللبناني