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April 22 2022 - 16:46

بالصّور| مسيرات في باكستان دعما لفلسطين ونصرة للمسجد الأقصى المبارك

منذ 1 ساعة 22 April، 2022
باكي
أخبار دولية - باكستان

بالصّور| مسيرات في باكستان دعما لفلسطين ونصرة للمسجد الأقصى المبارك

 

المصدر: قناة الأقصى

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