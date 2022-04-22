الشيخ عكرمة صبري: الاحتلال الاسرائيلي فشل في مخططاته وعلينا ان نكون حذرين من الغدر

أكد خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري اليوم الخميس 21/4/2022 أن “الاحتلال فشل في مخططاته ولم يستطع أن يلبي مطلب الجماعات المتطرفة الصهيونية في ذبح القرابين، ورغم البطش الذي قام به ضد شباب القدس فإنه لم يحقق هدفه المنشود”.

وقال خلال تصريحات له على صوت الاقصى “انتهت الأيام الخمسة السوداء وسنبدأ بالاعتكاف بإذن الله، وفي الأيام العشر الأواخر لا يدخل أي زائر غير مسلم للأقصى، ولن يتمنن علينا الاحتلال “.

وتابع “الاحتلال غدر بنا الجمعة الماضية، ولا يجرؤ أي يهودي على اقتحام الأقصى دون حراسة وعلينا أن نكون حذرين ومتنبهين ويقظين لغدرهم”.

وكان الهلال الاحمر الفلسطيني أعلن في خامس يوم لإقتحامات المسجد الاقصى من تسجيل إصابة نحو 20 فلسطينيًا بينهم إصابات في الرأس والرقبة جراء اعتداءات الاحتلال في المسجد القبلي.

المصدر: فلسطين اليوم