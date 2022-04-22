العامري يدين التفجيرات في مزار شريف: استمرار لآثار الاحتلال الاميركي لهذا البلد

اعتبر رئيس تحالف الفتح هادي العامري ان تفجير مسجد في مدينة مزار شريف في افغانستان، اليوم الخميس، هو “استمرار لآثار الاحتلال الامريكي لهذا البلد والعبث بأمنه ومقدراته لسنوات عديدة”.

وقال العامري في بيان إن “فاجعة قتل جماعي اخرى تعصف بالشعب الافغاني المسالم وتدمي القلوب وتقرح العيون، فقد اقدم اعداء الله والانسانية مرة اخرى على تفجير مسجد لاتباع اهل البيت في مدينة مزار شريف بدوافع تكفيرية طائفية، مما ادى الى وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى في انتهاك صارخ لحرمة الارواح البريئة، وانتهاك لحرمة بيوت الله، وانتهاك لحرمة شهر رمضان”.

اضاف “هذه الجريمة البشعة محاولة شريرة اخرى لزج الشعب الافغاني في صراع طائفي مفتوح كما يتوهم الخاسرون، محاولة تقف خلفها اميركا واذرعها ومرتزقتها الذين لا يجيدون الا قتل الانسان وتقويض البنيان، هذه الفاجعة هي استمرار لآثار الاحتلال الامريكي لهذا البلد والعبث بأمنه ومقدراته لسنوات عديدة”.

وتابع العامري “ندين ونستنكر هذه الجريمة البشعة وندعو الحكومة الافغانية للنهوض بمسؤليتها المتمثلة بحفظ السلم الاهلي، وان تكون حاضنة لجميع المكونات في بلادها، وتعزز ركائز حكومة المواطنة، وان تسعى لتوفير العيش الآمن لجميع المكونات الاجتماعية، فمن المؤلم حقا ان يجتمع الفقر والقتل الجماعي على هذا الشعب المبتلى”.

المصدر: موقع المنار