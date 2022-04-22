وزيرا الثقافة في جمهورية دونيتسك الشعبية وسوريا يبحثان التعاون المتبادل

بحث وزير الثقافة في جمهورية دونيتسك الشعبية، ميخائيل جيلتياكوف، اليوم الخميس، عبر الفيديو، مع وزيرة الثقافة السورية، لبانة مشوح، التعاون المتبادل.

وجاء في بيان على قناة جمهورية دونيتسك الشعبية على “تليغرام”: “خلال اللقاء، بحث الطرفان مقترحات لتطوير التعاون المتبادل في المجال الثقافي، وحددا سبل المزيد من العمل. تم إيلاء اهتمام خاص لضرورة حماية التراث الثقافي من خلال تبادل الخبرات في مختلف المجالات، بما في ذلك تبادل معارض اللوحات، وزيارات الفرق الإبداعية”.

وأشار البيان إلى أن أحد الموضوعات المهمة التي نوقشت كان احتمال دراسة الطلاب السوريين على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية في مجال تاريخ الفن والدراسات الثقافية، وكذلك توجه معلمي وعلماء دونيتسك إلى سوريا من أجل تعريف المجتمع العلمي والطلابي السوري بتاريخ دونباس.

هذا وأعلن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، في 22 شباط/فبراير الماضي، تأييد بلاده لقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك.

إلى ذلك أعلن النائب في مجلس الدوما الروسي، دميتري سابلين، في وقت سابق، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” أن الرئيس السوري، بشار الأسد، قال إن دمشق ستكون مستعدة للاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 21 من شباط/فبراير، اعتراف روسيا رسميا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، عن أوكرانيا.

المصدر: وكالة سانا