التحكم المروري : تعطل سيارة داخل نفق المطار باتجاه خلدة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2022 - 17:56

التحكم المروري : تعطل سيارة داخل نفق المطار باتجاه خلدة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة

منذ 26 mins 21 April، 2022
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