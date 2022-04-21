هنية: ما يجري في الأقصى سيقصر من عمر الاحتلال الاسرائيلي

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الخميس إنه “كما تم إلحاق الهزيمة بما يسمى مسيرة الأعلام الصهيونية، فسوف يتم هزم سياسة الاقتحام الاسرائيلية وأننا ما زلنا في بداية المعركة”.

وشدد هنية في رسالة للاحتلال الاسرائيلي على انه “إذا كنت تعتقد أن الاقتحام للأقصى سيغير الطابع الإسلامي للمسجد فأنت واهم”، وأضاف “ما يقوم به المستوطنون في الأقصى سيدفع بكل الأبعاد الاستراتيجية للصراع للواجهة والحقائق الثابتة”.

وتابع هنية “ما يتم في الأقصى من عربدة سوف يقصر من عمر المحتل وسيندحر عن أرض فلسطين”، واضاف “شعبنا والمرابطون والمرابطات في الأقصى يمثلون خط الدفاع الأول الذي سيظل ثابتًا متقدما”، ودعا “الدول التي طبعت مع الاحتلال إلى سحب سفرائها فورا في ظل ما يجري بالأقصى”.

المصدر: وكالة معاً