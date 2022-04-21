ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: لا يمكن وضع الأمور على سكة التعافي من دون إقرار الملفات التي يطلبها صندوق النقد بشفافية مطلقة

رأى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء، تعليقاً على ما حصل في جلسة مجلس النواب أمس، أن “الدمج بين الكابيتال كونترول وضمان الودائع أمر خاطىء، فالكابيتال كونترول كان مفترضا ان يقر في اليوم الأول لبدء الأزمة المالية، واذا كنا سنقدم خطة للتعافي الإقتصادي فمن المفترض اتخاذ هذا الإجراء لكي تبقى الأموال في لبنان”.

وأضاف أن “من الأمور التي يطلبها صندوق النقد إقرار الموازنة والكابيتال كونترول والسرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف، ولا يمكن وضع الأمور على سكة التعافي من دون إقرار هذه الملفات بشفافية مطلقة”.

وأعلن ان “إقرار خطة التعافي الاقتصادي لم يتم في مجلس الوزراء وكنا واضحين في ذلك لأننا في انتظار الإستماع الى الملاحظات والأراء من السادة الوزراء، ونحن منفتحون وقد ارسلناها بالأمس الى مجلس النواب للإطلاع فقط وإبداء الملاحظات”.

وتابع “اما في ملف الانتخابات ونتيجة اجتماع وزيري الداخلية والخارجية فكل التحضيرات تسير بشكل صحيح ومعالي وزير الخارجية يتابع بعض الملاحظات التي وردت في مسألة اقتراع المغتربين، واتمنى على وزير الداخلية المتابعة مع هيئة الإشراف على الانتخابات للتحقيق في المخالفات والتجاوزات التي يحكى عنها”.

هذا واستقبل ميقاتي في السرايا الحكومية، السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري.

المصدر: الوكالة الوطنية