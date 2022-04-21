رئيسا وزراء إسبانيا والدنمارك يصلان إلى كييف للقاء زيلينسكي

وصل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مع نظيرته الدنماركية ميتي فريديريكسن، صباح الخميس، إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وأعلنت الحكومة الإسبانية، في بيان، إن سانشيز وصل إلى كييف، برفقة رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريديريكسن، حيث سيلتقيان بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مشيرة إلى أنه “بعد اجتماعهم سيتحدث القادة الثلاثة معا إلى الصحافيين”.

وكانت الحكومة أعلنت الثلاثاء عن هذه الرحلة من دون تحديد موعدها لأسباب أمنية. وقال سانشيز في تعليق على الزيارة، إنه سيعرب للرئيس الأوكراني عن التزام الاتحاد الأوروبي عموماً وإسبانيا خصوصا “التزاما راسخا وجليا بتحقيق السلام”. وأضاف أن إسبانيا ستواصل العمل من أجل السلام في أوكرانيا، لكنها ستواصل أيضا إرسال “كل المساعدات الإنسانية والعسكرية الضرورية”، مع ضمان “استقبال اللاجئين الأوكرانيين على أراضينا”.

المصدر: روسيا اليوم