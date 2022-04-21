طرق لتمييز البيض الطازج اثناء التسوق!

يعتبر البيض من بين أكثر المنتجات الغذائية التي يعتمد عليها الناس في طعامهم اليومي، فما هي أبسط الطرق لتمييز البيض الطازج أثناء التسوق.

وحول الموضوع قالت خبيرة التغذية ألكسندرا رازيرنوفا في مقابلة صحفية: “عادة ما يشار إلى تاريخ انتهاء صلاحية البيض على العبوات التي تباع في المحلات، ولكن إذا كان التاريخ على وشك الانتهاء، أو إذا قمت بشراء البيض من السوق دون عبوات فعليك أن تتحقق من نضارة البيض قبل تناوله”.

وأضافت “هناك عدة طرق لاختبار فيما إذا كان البيض طازجا أم لا، أبسط هذه الطرق هو وضع البيضة بوعاء فيه ماء، فإذا بقيت البيضة على أسفل الوعاء بشكل أفقي فهذا علامة على أنها طازجة، أما إذا توازت البيضة بشكل مائل أو عمودي في الماء فهذا يعني انها ليست طازجة كفاية لكن يمكن أكلها، اما في حال طافت البيضة على سطح الماء فهذا دليل على أنها قديمة وفاسدة ويجب رميها في القمامة”.

وأشارت الخبيرة إلى “أن رطوبة البروتين الموجود في البيضة تخرج تدريجيا عبر مسامات القشرة مع مرور الوقت ويحل محلها الهواء، وكلما طالت مدة تخزين البيضة ازدادت كمية الهواء الموجود داخلها، ولهذ السبب فإن البيض غير الطازج يطفو على سطح الماء”.

المصدر: نوفوستي