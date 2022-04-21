الاحتلال الاسرائيلي يفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة ومعابر غزة بدءًا من الخميس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، فرض الإغلاق الشامل على الضفة الغربية المحتلة، وإغلاق المعابر مع قطاع غزة المحاصَر، بدءا من يوم غد الخميس، عند الساعة الخامسة مساء.

ومن المقرر أن ينتهي الإغلاق مساء السبت المقبل، بعد تقييمات سيجريها الاحتلال في اليوم ذاته.

وذكر جيش الاحتلال الصهيوني في بيان أن القرار جاء “بعد تقييم أمني، ووفقًا لتوجيهات المستوى السياسي” في كيان العدو.

وقال إنه “سيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم السبت… رهنا بتقييم الوضع ووفق ساعات العمل الروتينية”.

وأضاف البيان أنه “خلال فترة الإغلاق، لن يكون المرور ممكنًا إلا في الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية، ويخضع لموافقة منسق عمليات الحكومة في الأراضي” المحتلة، بحسب زعمه.

وكانت سلطات الاحتلال، قد فرضت إغلاقا شاملا على الضفة الغربية المحتلة، خلال جزء من عيد الفصح اليهودي.

المصدر: وكالة شهاب