حماس: كل من يستطيع الوصول إلى القدس والأقصى عليه أن يكون هناك

دعا الناطق باسم حركة حماس في القدس المحتلة محمد حمادة الأربعاء “الجماهير الفلسطينية للتوجه إلى المسجد الأقصى والدفاع عنه وحمايته من إرهاب المستوطنين الصهاينة”.

وقال حمادة “كل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى والقدس الآن، لا يحق له إلا أن يكون هناك”.

هذا وانتشرت قوات العدو الإسرائيلي الأربعاء انتشارًا مكثفًا في منطقة باب الحديد بمدينة القدس المحتلة، بالتزامن مع تنظيم مئات المستوطنين الصهاينة لـ”مسيرة الأعلام” الاستفزازية في البلدة القديمة بالمدينة.

ويأتي هذا الانتشار لقوات العدو بهدف حماية المستوطنين المنظمين لـ”مسيرة الاعلام” التي ستمر بالحي الاسلامي في البلدة القديمة.

المصدر: فلسطين اليوم