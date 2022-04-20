أسعار الذهب تتراجع متأثرةً بتراجع الإقبال على شرائه

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، متأثرةً باستمرار ارتفاع عائدات السندات الأميركية والدولار.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1941.40 دولاراً للأوقية، ونزلت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.7% إلى 1944.80 دولاراً.

واستقر الدولار قريباً من ارتفاعاته في الفترة الأخيرة، مما جعل الذهب المقوّم بالدولار أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وأبقت الصين على أسعار الإقراض مستقرة على غير المتوقع، اليوم الأربعاء، واعتبرت الأسواق هذه الخطوة دليلاً على توخي الحذر مع تباطؤ الاقتصاد بسبب قيود “كوفيد-19”.

وحومت عائدات سندات الخزانة الأميركية قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات، مع استعداد المستثمرين لرفع الفائدة واقترب الذهب، يوم الإثنين، من مستوى قياسي بلغ 2000 دولار للأوقية، لكنه تعرض لضغوط منذ ذلك الحين.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 24.96 دولاراً للأوقية، وانخفض سعر البلاتين 1.5% إلى 976.47 دولاراً للأوقية، في حين ارتفع سعر البلاديوم 0.3% إلى 2379.85 دولاراً للأوقية.

المصدر: الميادين