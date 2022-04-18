السيد رئيسي: جاهزية الجيش الايراني رسالة أمل للأصدقاء وردع للأعداء

أكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي أن “جاهزية الجيش رسالة أمل للأصدقاء وردع للأعداء”، مشيداً بدفاع الجيش عن مبادئ وقيم الثورة الإسلامية. وقال رئيسي، في كلمة القاها في مراسم العرض العسكري بطهران الاثنين، إن “مواكبة الجيش للشعب ودفاعه عن مبادئ وقيم الثورة الإسلامية من أبرز الأمور التي يمتاز بها الجيش الايراني”، مضيفاً “الجيش الايراني يتزين باسماء شخصيات لامعة أكدت اخلاصها ووقفت بشجاعة امام العدو والتاريخ سيتذكرهم”.

ورأى الرئيس الايراني التعاون بين الجيش وحرس الثورة الِإسلامية أنه “مضرب للأمثال” وان القوات المسلحة الايرانية “اثبتت جدارتها وقوتها”. كما وصف الأخوة بين الجيش الايراني والحرس الثوري بأنها “مثالية”، وان الجيش الايراني “ثوري، وقد استثمر فرصة الحظر بشكل جيد للغاية في الصناعات الدفاعية والعسكرية”.

وقال “قواتنا المسلحة وبعد الحرب المفروضة بدأت بإعادة تأهيل قطعاتها وان قدراتنا العسكرية باتت مشهودة في العالم ، كما ان صناعاتنا العسكرية اليوم في افضل الظروف”.

ولفت رئيسي الى أن “الجيش وقف الى جانب الشعب في شتى المجالات وهو منبثق من هذا الشعب ويقدم له الخدمات”، وقال “جيشنا وقف الى جانب الشعب في كافة الكوارث الطبيعية، وأصبح اليوم قوة مجهزة ومستعدة للدفاع عن البلاد “.

كما أكد رئيسي أن “رسالة جاهزية الجيش للأصدقاء هي رسالة أمل، وعلى العدو ان يدرك أن قواتنا المسلحة رادعة وسيواجه أدنى تحرك ضد شعبنا”، وقال “رسالة الجيش الإيراني إلى اصدقائه هي تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين”.

هذا وأكد رئيسي أن “على الأعداء أن يعلموا أن الجيش الإيراني يرصد كل تحركاتهم ومستعد للرد على أدنى تحرك لهم”، مضيفاً “نقول للصهاينة إذا كنتم تسعون إلى تطبيع العلاقات مع دول المنطقة فلتعلموا إننا نرصد تحركاتكم بدقة”.

وقال إن “اقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية سيجعل الكيان الصهيوني يشعر بعدم الهدوء والأمان”، مضيفاً “سنستهدف مركز الكيان الصهيوني عند أدنى تحرك منه ضد الشعب الايراني”. وأضاف “لقد أعلنت اميركا أنها تعرضت لهزيمة مشينة في جميع اجراءات الحظر والضغوط القصوى ضد إيران، وهذا هو مصير كل من يعمل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وتابع الرئيس الايراني أن “رسالة هذا الاقتدار لجميع المحرومين في العالم هي أن قواتنا المسلحة نقطة أمل للمظلومين والمستضعفين في جميع أنحاء العالم”.

المصدر: فارس