قوات الاحتلال تقتحك المسجد الأقصى المبارك – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2022 - 07:26
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مستشار الإمام الخامنئي للشؤون الدولية علي ولايتي يتصل برئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية
ولايتي لهنية: ما تنجزونه فخر للمقاومة وأنتم تمثلون نموذجا للعالم الإسلامي
هنية: إيران تمثل إسنادا استراتيجيا للشعب والمقاومة وسندافع عن الأقصى وسنواجه مخططات الصهاينة
إعلام العدو: الجيش نشر بطاريات القبة الحديدية حتى مسافة 100 كلم من قطاع غزة خشية إطلاق صواريخ من القطاع
قوات العدو الإسرائيلي تعتقل 6 فلسطينيين بينهم فتاة من باب حطة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة
حركة الجهاد الإسلامي: هذه الانتهاكات والإعتداءات الخطيرة تدفع نحو المواجهة الشاملة
النائب فيصل كرامي: نقول لمن قتلنا على الهوية إن طرابلس عربية ولا يمكن أن تكون عبرية ولا يمكن أن تكون معرابية
جمعية المودعين تدعو للنزول إلى الشارع الثلاثاء رفضا للصيغة الحالية للكابيتل كونترول
الأرصاد الجوية اللبنانية: كتل هوائية حارة تسيطر على لبنان ويتوقع أن تنحسر بعد ظهر الاثنين وتنخفض درجات الحرارة
رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط يبرق للرئيس السوري بشار الأسد مهنئا بذكرى عيد الجلاء
المشاط: نحن على يقين أن الشعب السوري تحت قيادتكم سيسطر من جديد عيد جلاء بطرد آخر جندي أميركي من سوريا
وزارة الخارجية الروسية تستدعي السفير الإسرائيلي في موسكو بعد إدانة لابيد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
موسكو تحذر من صدام بين روسيا والناتو في القطب الشمالي
السويد: إصابة 3 متظاهرين بالرصاص خلال احتجاج ضد حركة يمينية متطرفة اعلنت عزمها حرق نسخ من القرآن الكريم
الخارجية الإيرانية: نحمل الحكومة السويدية مسؤولية إهانة القرآن الكريم وندعو إلى اتخاذ إجراءات لمنع تكرار هذه الأعمال
الخارجية العراقية تستدعي القائم بالأعمال السويدي بسبب حرق نسخ من القرآن الكريم
الفليبين: تضرر أكثر من مليوني شخص ومقتل 172 وفقدان 110 آخرين جراء العاصفة الاستوائية "ميجي"
جنوب إفريقيا: ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات التي تجتاح الساحل الشرقي للبلاد إلى 443 شخصا
رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط يبرق للرئيس السوري بشار الأسد مهنئا بذكرى عيد الجلاء
المشاط: نحن على يقين أن الشعب السوري تحت قيادتكم سيسطر من جديد عيد جلاء بطرد آخر جندي أميركي من سوريا
قائد الجيش الإيراني: سنرد على أي تهديد بأعلى مستوى من القدرة والعمق الاستراتيجي للعدو بمتناول يدنا
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي: محكومون بالنجاح وليس مسموحا لنا بالتراجع
وزارة الخارجية الروسية تستدعي السفير الإسرائيلي في موسكو بعد إدانة لابيد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
موسكو تحذر من صدام بين روسيا والناتو في القطب الشمالي
الخارجية الإيرانية: نحمل الحكومة السويدية مسؤولية إهانة القرآن الكريم وندعو إلى اتخاذ إجراءات لمنع تكرار هذه الأعمال
الخارجية العراقية تستدعي القائم بالأعمال السويدي بسبب حرق نسخ من القرآن الكريم
زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة إطلاق سلاح تكتيكي موجه جديد
الفليبين: تضرر أكثر من مليوني شخص ومقتل 172 وفقدان 110 آخرين جراء العاصفة الاستوائية "ميجي"
جنوب إفريقيا: ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات التي تجتاح الساحل الشرقي للبلاد إلى 443 شخصا
الدفاع الروسية: استهداف 217 موقعاً عسكرياً أوكرانياً بالصواريخ والمدفعية خلال الساعات الماضية
الخارجية الروسية: ترحيل 18 موظفاً في ممثلية الاتحاد الأوروبي في موسكو
السلطات البيلاروسية تعلن فرض حظر على دخول المركبات المسجلة في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 16 نيسان
الصين تسجل 13146 إصابة بفيروس "كورونا" غالبيتها بلا عوارض
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
قوات الاحتلال تقتحك المسجد الأقصى المبارك
منذ 21 mins
18 April، 2022
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اخبار فلسطين
اقتحام الاقصى
المسجد الاقصى
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