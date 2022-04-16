زياد النخالة يهاتف والد الشهيد شأس كممجي ويهنئه بشهادة نجله

هاتف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، والد الشهيد أيهم كممجي، الذي ارتقى شهيداً أثناء تصديه لقوات الاحتلال التي اقتحمت محافظة جنين، وقدم له التهاني والمباركات باستشهاده.

وأشاد النخالة خلاله اتصاله، بهذه العائلة المعطاءة التي قدمت التضحيات على طريق فلسطين، مستذكرآ شقيق الشهيد الأسير القائد أيهم كممجي وفعله البطولي في عملية “نفق الحرية”.

وبارك الأمين العام للحركة استشهاد المجاهد شأس في هذا الشهر الفضيل، معبراً عن فخر الحركة واعتزازها بهذه الشهادة المباركة ملتحقا بقافلة شهداء جنين والضفة الغربية الذين زينوا سماء فلسطين.

وأكد وقوف حركة الجهاد الإسلامي بقيادتها وكوادرها إلى جانب عوائل الشهداء والأسرى الذين يمثلون مصدر عزة وكرامة لشعبنا وأمتنا.

بدورها شكرت عائلة الشهيد شأس، هذه الوقفة المباركة من الأمين العام للحركة، معبرين عن امتنانهم لهذه المواقف التي تجسد الحرص على عوائل الشهداء وتعزيز صمودهم.

المصدر: فلسطين اليوم