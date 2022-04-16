الشيخ جعفري يلتقي عمران خان: عدم المساومة على سيادة الوطن والأمة هو شرط للشرف والاحترام

استقبل رئيس الوزراء السابق ورئيس حركة إنصاف الباكستانية الأمين العام المركزي لحزب مجلس وحدة المسلمين باكستان الشيخ راجا ناصر عباس جعفري والوفد المرافق له في بني جالا.

وبحث الطرفان بالتفصيل الوضع الراهن في البلاد، وأشاد العلامة الشيخ راجا بالموقف الشجاع والبطولي الذي اتخذه خان ضد التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية لباكستان.

وقال الشيخ جعفري إن عدم المساومة على سيادة الوطن والأمة هو شرط للشرف والاحترام، كما واشتكى لرئيس الوزراء السابق موقف حزب مجلس وحدة المسلمين باكستان من المنهج الموحد وتحفظات الحزب على أداء الحكومة السابقة في التعاطي مع قضية تفجير بيشاور وكويتا.

من جهته شكر خان سماحة الشيخ على مواقفه وعلى حضوره وأكد على التعاون معه.

المصدر: بريد الموقع