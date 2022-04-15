إصابة 3 فلسطينيين بقمع العدو الاسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية بالضفة المحتلة

أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق الجمعة خلال قمع جيش العدو الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم(بالضفة المحتلة) الأسبوعية المناهضة للاستيطان الصهيوني.

وقالت مصادر فلسطينية “اندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص المعدني، وقنابل الغاز ما ادى لإصابة 3 مواطنين في الأطراف عولجوا ميدانيا”.

وأفادت المصادر أن “المسيرة انطلقت اليوم نصرة لأهالي القدس المحتلة، الذين يتصدون لاقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين والمعتكفين داخله، وتنديدا بعمليات القتل والإعدامات التي ينفذها بحق أبناء شعبنا”.

المصدر: وكالة وفا