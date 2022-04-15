الطقس غدا غائم دون تعديل بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، ان يكون الطقس في لبنان اليوم الجمعة قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الداخلية والجنوبية ورياح ناشطة.

– الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الاحد حيث من المتوقع ان يتأثر لبنان برياح خماسينية مغبرة، حارة وجافة مع درجات حرارة تتخطى معدلاتها مابين (4 الى 9 درجات ) مع اجواء سديمية وسرعة رياح تصل ليل الاحد الى ما يقارب 60 كلم/س اما صباح الاثنين من المتوقع ان تصل الى ما يقرب 75 كلم/س.

الطقس المتوقع في لبنان:

-السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية ودون تعديل في المناطق الساحلية.

-الأحد:غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع بدء تأثير الرياح الخماسينية الجافة المحملة بالغبار والتي تؤدي الى ارتفاع ملحوظ و سريع بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال5 درجات خاصة على الساحل مع انخفاض ملموس بالرطوبة النسبية. تشتد سرعة الرياح مساء لتقارب65 كلم/س.

-الإثنين:غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع اجواء سديمية وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة نتيجة هيمنة الرياح الخماسينة بحيث تكون الحرارة فوق معدلاتها بحدود ال9 درجات كما تشتد الرياح في فترة قبل الظهر للتجاوز ال75 كلم/س خاصة جنوب البلاد.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح: على الساحل من 8 الى 24 درجة، فوق الجبال من 10 الى 20 درجة، في الداخل من 7 الى 24 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية ناشطة، سرعتها بين 15 و 40 كلم/س .

– الانقشاع: متوسط، يسوء احيانا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 65 %.

– حال البحر: مائج .

-حرارة سطح الماء: 19 درجة.

– الضغط الجوي: 763 ملم زئبق .

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية