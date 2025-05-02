توقعات أكبر بحدوث ركود اقتصادي عالمي خلال 2025

قالت غالبية من الاقتصاديين في استطلاع لوكالة “رويترز” إن احتمالات حدوث ركود اقتصادي عالمي خلال العام الحالي مرتفعة، وأوضح عشرات من هؤلاء الاقتصاديين أن الرسوم الجمركية الأميركية لها تداعيات على ثقة الأعمال.

وقبل ثلاثة أشهر فقط توقعت المجموعة نفسها من الاقتصاديين، التي تغطي ما يقارب 50 دولة، أن ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة قوية وثابتة، لكن مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة تشكيل التجارة العالمية من خلال فرض رسوم على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة تسببت في صدمات عبر الأسواق المالية، وأدت إلى خسائر بتريليونات الدولارات بسعر أسواق الأسهم وزعزعت ثقة المستثمرين في الأصول الأميركية بما في ذلك الدولار.

وأجل ترمب فرض الرسوم الجمركية المرتفعة على جميع الشركاء التجاريين تقريباً لشهور قليلة، لكن رسوماً شاملة تبلغ 10 في المئة ظلت سارية، فضلاً عن رسوم تبلغ 145 في المئة على الصين أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.

“من يعلم كيف سيكون الوضع؟”

وقال رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي في “تي دي سيكيوريتيز”، جيمس روسيتر، “من الصعب على الشركات حالياً التفكير في يوليو (تموز) وهم لا يعلمون ما ستكون عليه الرسوم الجمركية المضادة، لا يمكن التخطيط لعام مقبل، من يعلم كيف سيكون الوضع، فما بالك بخمسة أعوام مقبلة؟”.

وفي مواجهة الضبابية المتزايدة والرسوم الجمركية المرتفعة على السلع، اضطر كثير من الشركات العالمية إلى سحب توقعات الإيرادات أو خفضها، وفي إجماع غير مألوف قال أكثر من 300 متخصص اقتصادي في استطلاع لـ”رويترز” أجري بين الأول من أبريل (نيسان) الجاري والـ28 منه إن الرسوم الجمركية ليس لها أي تأثير إيجابي في ثقة الشركات، إذ وصفها 92 في المئة بأنها “سلبية”، بينما وصفها ثمانية في المئة فقط بأنها “محايدة” معظمهم من الهند واقتصادات ناشئة أخرى.

وخفض ثلاثة أرباع الاقتصاديين توقعاتهم للنمو العالمي في 2025، ليصل المتوسط ​​إلى 2.7 في المئة من ثلاثة في المئة في استطلاع أجري في يناير (كانون الثاني) الماضي، وكانت تقديرات صندوق النقد الدولي أعلى قليلاً عند 2.8 في المئة.

احتمالات الركود العالمي

ورداً على سؤال يتعلق باحتمالات الركود العالمي هذا العام قال 101 متخصص اقتصادي، أو 60 في المئة من إجمال 167 استُطلعت آراؤهم بهذا الشأن، إنها مرتفعة أو مرتفعة جداً.

وقال رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في “ستيت ستريت” تيموثي جراف “الأجواء صعبة لدرجة لا يمكن معها التفاؤل إزاء النمو”، وأضاف “قطع العلاقات مع أكبر شريك تجاري… ستكون له آثار سلبية كبيرة وغير سارة في الأسعار، وسيكون لذلك تداعيات سلبية عدة على الدخل الحقيقي، وعلى الطلب في نهاية المطاف”.

المصدر: الاندبندنت