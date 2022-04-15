الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتفاع حصيلة المصابين جراء اعتداء قوات الاحتلال على المسجد الاقصى إلى 67 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2022 - 09:14

الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتفاع حصيلة المصابين جراء اعتداء قوات الاحتلال على المسجد الاقصى إلى 67

منذ 26 mins 15 April، 2022
أخبار موقع المنار

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