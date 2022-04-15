مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة حوسان ببيت لحم (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2022 - 03:18
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قوات الاحتلال الصهيوني تطلق قنابل الغاز على جنازة الشهيد فواز حمايل على معبر عورتا جنوب نابلس
مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني عند مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس
جنود الاحتلال الصهيوني يطلقون النار والقنابل الغازية باتجاه الشبان الفلسطينيين قرب مدخل بلدة سعير شمال شرق الخليل
الجهاد الإسلامي: ندعو أبناء شعبنا في كل أماكن وجودهم إلى إعلان النفير العام والاشتباك مع العدو
سلطات الاحتلال الصهيوني تمدد اعتقال الشاب يزن السلايمة من مخيم شعفاط بالقدس المحتلة حتى الاحد المقبل
مقدسيون يمنعون ثلاثة مستوطنين من دخول المسجد الاقصى المبارك من جهة باب المجلس
الهلال الاحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال تعيق عمل الفرق الطبية التابعة لنا بالضفة الغربية والقدس
الرئيس الإيراني خلال استقباله وزير الخارجية العراقي: لن نسمح أبداً للكيان الصهيوني بتهديد أمن المنطقة عبر دولة مجاورة
السيد ابراهيم رئيسي: أمن ومصالح طهران وبغداد مرتبطان ببعضهما ولن يستطيع الأعداء مطلقاً المساس بعلاقاتنا
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: مشروع الحزب هو التشارك مع الجميع وحكومة وحدة وطنية
الجيش اللبناني: إصابة 4 عسكريين بجروح متوسطة أثناء تنظيف حقل رماية المغيته ـ ضهر البيدر بانفجار قنبلة من مخلفات الحرب
اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يعتصمون قرب المرفأ رفضا لقرار مجلس الوزراء تنفيذ هدم الاهراءات
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: لا إمكانية لاستغناء أوروبا عن الغاز الروسي الآن والسعي خلف بدائل سيكون مكلفاً
نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي: إذا انضمت فنلندا والسويد للناتو فسنعزز حدودنا وسنتخذ إجراءات عسكرية في منطقة البلطيق
مدعي عام الجنائية الدولية: لن نقبل أي دليل من الحكومة الاوكرانية بدون التحقق منه
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: أوضحت للرئيس الاوكراني أسباب رفضي وصف العملية الروسية بـ"الابادة الجماعية"
الخارجية الفرنسية: سنعيد نقل سفارتنا في اوكرانيا من منطقة لفيف الى العاصمة كييف قريبا
واشنطن: سنبذل قصارى جهدنا لمنع اعادة توحيد الصين وتايوان بالقوة
الجزائر: اي امتداد للاعتداءات المغربية الى اراضينا سنعتبره ذريعة حرب
اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يعتصمون قرب المرفأ رفضا لقرار مجلس الوزراء تنفيذ هدم الاهراءات
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: لا إمكانية لاستغناء أوروبا عن الغاز الروسي الآن والسعي خلف بدائل سيكون مكلفاً
وزارة الدفاع الروسية: تدمير 12 هدفاً عسكرياً ومستودعاً للجيش الأوكراني وإسقاط طائرة من نوع ميغ 24 ومروحية ومسيرة
نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي: إذا انضمت فنلندا والسويد للناتو فسنعزز حدودنا وسنتخذ إجراءات عسكرية في منطقة البلطيق
مدعي عام الجنائية الدولية: لن نقبل أي دليل من الحكومة الاوكرانية بدون التحقق منه
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: لا إمكانية لاستغناء أوروبا عن الغاز الروسي الآن والسعي خلف بدائل سيكون مكلفاً
وزارة الدفاع الروسية: تدمير 12 هدفاً عسكرياً ومستودعاً للجيش الأوكراني وإسقاط طائرة من نوع ميغ 24 ومروحية ومسيرة
وزير الخارجية الروسي: لدينا الكثير من الوثائق التي تثبت أن أوكرانيا كانت تحضّر أسلحة بيولوجية
نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي: إذا انضمت فنلندا والسويد للناتو فسنعزز حدودنا وسنتخذ إجراءات عسكرية في منطقة البلطيق
وزير الخارجية الأوكراني: المحادثات مع الجانب الروسي مستمرة ولكن من دون تقدم كبير
حكومة جنوب أفريقيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة في مدينة ديربان الساحلية ومحيطها إلى 306 قتلى
الفيليبين: مقتل 115 شخصاً على الأقل في حوادث انزلاق تربة وفيضانات ناجمة عن العاصفة الاستوائية ميجي
مقتل 21 امرأة و5 أطفال على الأقل جراء انقلاب قاربهم في نهر شاغاري بولاية سوكوتو شمال غرب نيجيريا
الصين تسجل 13146 إصابة بفيروس "كورونا" غالبيتها بلا عوارض
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة حوسان ببيت لحم (وكالة يونيوز)
منذ 2 ساعة
15 April، 2022
بيت لحم
فلسطين
مواجهات مع العدو الصهيوني
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