التحكم المروري: تعطل شاحنة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد امام وزارة الطاقة وحركة المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2022 - 18:04

التحكم المروري: تعطل شاحنة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد امام وزارة الطاقة وحركة المرور كثيفة في المحلة

منذ 1 ساعة 14 April، 2022
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