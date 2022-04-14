التحكم المروري: تعطل شاحنة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد امام وزارة الطاقة وحركة المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2022 - 18:04
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الصحة الفلسطينية: استشهاد المواطن فواز حمايل متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في بيتا جنوب نابلس
الجهاد الإسلامي: ندعو أبناء شعبنا في كل أماكن وجودهم إلى إعلان النفير العام والاشتباك مع العدو
قائد قوة القدس: المقاومون الفلسطينيون يقومون بعمليات بطولية في قلب الأراضي المحتلةوسندعم أي جهة تتصدى للكيان الصهيوني
الرئيس الإيراني خلال استقباله وزير الخارجية العراقي: لن نسمح أبداً للكيان الصهيوني بتهديد أمن المنطقة عبر دولة مجاورة
السيد ابراهيم رئيسي: أمن ومصالح طهران وبغداد مرتبطان ببعضهما ولن يستطيع الأعداء مطلقاً المساس بعلاقاتنا
العميد اسماعيل قاآني: على قادة السعودية أن يعلموا أنهم لم يستطيعوا كسب أي شيء خلال 8 أعوام من العدوان على اليمن
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: حركتنا الانتخابية بدأت من أيلول لقناعتنا بأن الانتخابات يجب أن تجري بموعدها
الشيخ قاسم: خيارنا السياسي هو أن يكون البلد محرراً وخارج تبعية أميركا ولا نقبل بالتطبيع مع العدو الإسرائيلي
الشيخ قاسم: العقوبات الأميركية وقفت حائلاً دون الذهاب شرقاً والتدهور الذي وصلنا إليه هو عبارة عن تراكم بدأ من 1992
الشيخ قاسم: لا يمكن الحديث عن رئاسة الحكومة وتأليفها إلا بعد الانتخابات والكلام عن رئاسة الجمهورية ما زال مبكراً
الشيخ قاسم: السفراء العائدون أدركوا أن غيابهم لن يسبب ضغطاً على حزب الله بل سيحرمهم من إمكانية الاستثمار والاستفادة
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: أي نتيجة للانتخابات لن تنفع في مواجهة حزب الله
السيد صفي الدين: في البلد أزمات ومشاكل كثيرة ويجب أن نتعاون جميعاً لمعالجتها ولا حل سياسي إلا بالشراكة
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل جلسة الحكومة: أجدد تأكيدي على أن الانتخابات قائمة في موعدها
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: نحن ملتزمون بإجراء الانتخابات في موعدها ويجري تأمين الاعتمادات المطلوبة
وزير العمل مصطفى بيرم من بعبدا: الحكومة قررت أن كل ما تقره من مساعدات تشمل مستخدمي الضمان الاجتماعي وهذا يعلق إضرابهم
الجيش اللبناني: إصابة 4 عسكريين بجروح متوسطة أثناء تنظيف حقل رماية المغيته ـ ضهر البيدر بانفجار قنبلة من مخلفات الحرب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: لا إمكانية لاستغناء أوروبا عن الغاز الروسي الآن والسعي خلف بدائل سيكون مكلفاً
وزارة الدفاع الروسية: تدمير 12 هدفاً عسكرياً ومستودعاً للجيش الأوكراني وإسقاط طائرة من نوع ميغ 24 ومروحية ومسيرة
نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي: إذا انضمت فنلندا والسويد للناتو فسنعزز حدودنا وسنتخذ إجراءات عسكرية في منطقة البلطيق
نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي: إذا انضمت فنلندا والسويد للناتو فسنعزز حدودنا وسنتخذ إجراءات عسكرية في منطقة البلطيق
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: نحن ملتزمون بإجراء الانتخابات في موعدها ويجري تأمين الاعتمادات المطلوبة
وزير العمل مصطفى بيرم من بعبدا: الحكومة قررت أن كل ما تقره من مساعدات تشمل مستخدمي الضمان الاجتماعي وهذا يعلق إضرابهم
الجيش اللبناني: إصابة 4 عسكريين بجروح متوسطة أثناء تنظيف حقل رماية المغيته ـ ضهر البيدر بانفجار قنبلة من مخلفات الحرب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: لا إمكانية لاستغناء أوروبا عن الغاز الروسي الآن والسعي خلف بدائل سيكون مكلفاً
وزارة الدفاع الروسية: تدمير 12 هدفاً عسكرياً ومستودعاً للجيش الأوكراني وإسقاط طائرة من نوع ميغ 24 ومروحية ومسيرة
وزير الخارجية الروسي: لدينا الكثير من الوثائق التي تثبت أن أوكرانيا كانت تحضّر أسلحة بيولوجية
نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي: إذا انضمت فنلندا والسويد للناتو فسنعزز حدودنا وسنتخذ إجراءات عسكرية في منطقة البلطيق
وزير الخارجية الأوكراني: المحادثات مع الجانب الروسي مستمرة ولكن من دون تقدم كبير
حكومة جنوب أفريقيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة في مدينة ديربان الساحلية ومحيطها إلى 306 قتلى
الفيليبين: مقتل 115 شخصاً على الأقل في حوادث انزلاق تربة وفيضانات ناجمة عن العاصفة الاستوائية ميجي
مقتل 21 امرأة و5 أطفال على الأقل جراء انقلاب قاربهم في نهر شاغاري بولاية سوكوتو شمال غرب نيجيريا
الصين تسجل 13146 إصابة بفيروس "كورونا" غالبيتها بلا عوارض
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
التحكم المروري: تعطل شاحنة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد امام وزارة الطاقة وحركة المرور كثيفة في المحلة
منذ 1 ساعة
14 April، 2022
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