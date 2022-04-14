بيسكوف: بوتين لا يرفض مقابلة زيلينسكي من حيث المبدأ لكن ذلك يحتاج إلى أن تكون هناك وثيقة جاهزة (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2022 - 13:34

بيسكوف: بوتين لا يرفض مقابلة زيلينسكي من حيث المبدأ لكن ذلك يحتاج إلى أن تكون هناك وثيقة جاهزة (روسيا اليوم)

منذ 15 mins 14 April، 2022
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