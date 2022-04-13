اجتماع امني برئاسة قائمقام الهرمل بحث في موضوع السرقات اليومية وسبل معالجتها والحد من انتشارها – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2022 - 13:36

اجتماع امني برئاسة قائمقام الهرمل بحث في موضوع السرقات اليومية وسبل معالجتها والحد من انتشارها

منذ 6 mins 13 April، 2022
بلدية الهرمل
لبنان

عقد في سرايا الهرمل اجتماع موسع بدعوة من قائمقام الهرمل طلال قطايا، حضره رئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري الهق ورؤساء بلديات القضاء، بالاضافة لآمر فصيلة الدرك، خصص للبحث بموضوع السرقات اليومية التي تحصل وسبل معالجتها والحد من انتشارها.

وقد تم الاتفاق على اتخاذ عدد من الاجراءات اهمها تسيير دوريات ليلية مشتركة بين قوى الامن الداخلي والشرطة البلدية، اقامة حواجز متنقلة، ضبط عملية بيع وشراء الخرده خاصة للباعه المتجولين.

وأمل المجتمعون من الاجهزه الامنية والعسكرية كافة “تكثيف الاجراءات الرادعه وملاحقة المخلين بالامن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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