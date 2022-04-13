الاحتلال الاسرائيلي يمنع الشيخ صبري من التواصل مع شخصيات من الداخل

منعت سلطات الاحتلال “الإسرائيلي”، مساء الثلاثاء 12 نيسان/ ابريل 2022، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، من التواصل مع 8 شخصيات من الداخل الفلسطيني المحتل.

وقال الشيخ صبري: إن محاميه سلمه اليوم قرارًا من قائد المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال، يقضي بمنعه من التواصل مع شخصيات فلسطينية، من بينهم الشيخين رائد صلاح وكمال الخطيب، وأحمد سليمان اغبارية.

وعدَّ صبري، القرار بأنه ظالم ومجحف وغير مبرر، مشيرا إلى أنه يهدف لمنع التواصل بين الداخل الفلسطيني المحتل والقدس، مؤكدًا أن وسائل التواصل متعددة، والقرار لن يحول دون التواصل.

وأضاف، أنه لا توجد دولة بالعالم تتبع هذه السياسة إلا الاحتلال “الإسرائيلي”.

المصدر: فلسطين اليوم