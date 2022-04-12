الرئيس عون استقبل بوشكيان : الصناعة في طليعة القطاعات التي نعول عليها للتعافي وقطار الإصلاحات سينطلق

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان “لا مكان لليأس في تفكيري وفي المدة المتبقية من العهد، ولا احد يعتبر انني سأتوقف عن العمل في سبيل تحقيق التعافي”. وقال: “علينا جميعا ان نتجند من اجل الصعود من قعر الهاوية التي نحن فيها، نتيجة قتل الإنتاج في اقتصادنا”، وشدد على ان “القطاع الصناعي هو في طليعة القطاعات التي نعول عليها للتعافي”.

وأمل الرئيس عون في ان “يكون هناك ازدهار للمنتجات الصناعية، الامر الذي من شأنه ان يساهم في عودة الازدهار”، مشيرا الى ان “الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه ان يدفع قدما في هذا الاتجاه”، كاشفا ان “قطار الإصلاحات سينطلق لكي يبدأ تنفيذ الاتفاق، ويبدأ الصندوق في مساعدتنا، حيث تعود الدورة الاقتصادية الى الدوران من جديد”.

وشدد رئيس الجمهورية على “أهمية تنفيذ قانون الكابيتال كونترول، إضافة الى التدقيق الجنائي”، مذكرا ب”العوائق التي وضعت في طريقهما وكيف عمل على تذليلها”، كاشفا انه “لو تم اعتمادهما منذ نحو سنتين لكنا في افضل من الواقع الحالي”.

كلام رئيس الجمهورية جاء في خلال استقباله، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الصناعة جورج بوشكيان، يرافقه وفد من أعضاء مجلس الادارة الجديد لجمعية الصناعيين برئاسة سليم زعني.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام