النائب جشي من مخيم البرج الشمالي: المقاومة هي الخيار الأوحد القادر على مواجهة العدو الاسرائيلي

بارك عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي للشعب الفلسطيني “العمليات البطولية التي ينفذها شبان فلسطينيون في الداخل الفلسطيني”، مشيراً إلى أن “هذه العمليات تعيد تصويب البوصلة للصراع العربي الإسرائيلي، وتكشف زيف المجتمع الدولي الذي لاذ بالصمت أمام انتهاكات جنود العدو الإسرائيلي من قتل واعتقال في مواجهة الشعب الفلسطيني الأعزل منذ عقود من الزمن”.

وفي جولة له مع وفد من حزب الله في مخيم البرج الشمالي، أكد النائب جشي “أن المقاومة هي الخيار الأوحد القادر على مواجهة العدو الاسرائيلي وكل المشاريع الاستكبارية في المنقطة، وأن حزب الله كما كان دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني، سيبقى كذلك في كل المستويات والمجالات، وذلك انطلاقا من الواجب الديني والأخلاقي والإنساني مع الشعب الفلسطيني”.

بعد ذلك، انتقل النائب جشي والوفد إلى مركز فصائل قوى التحالف الفلسطينية، حيث التقى ممثلي هذه الفصائل، وأكد “أن هذه الزيارة تأتي في سياق تأكيد التعاون والتنسيق، وسبل تعزيز العيش المشترك بين اللبنانيين والفلسطينيين لتحصين الساحتين اللبنانية والفلسطينية أمام المشاريع الأميركية والصهيونية الساعية لتفتيت المجتمع المقاوم”.

بعدها، انتقل النائب جشي والوفد المرافق إلى مركز حركة الانتفاضة الفلسطينية، حيث كان في استقباله أمين سرها في المخيم وليد المصري، الذي رحب فيه بهذه الزيارة، وأكد “أن الشعب الفلسطيني كان وسيبقى إلى جانب حزب الله والمقاومة في لبنان في كل الظروف والاستحقاقات”.

بدوره، النائب جشي أكد على “ضرورة التصويت لخيار المقاومة في صناديق الاقتراع يوم الـ15 من أيار، لأن هذا من شأنه أن يقطع الطريق على العدو الإسرائيلي ومشاريعه في لبنان”، مضيفا أنه “مضى الزمن الذي يسرح فيه العدو الإسرائيلي على أرضنا ويقتل ويعتقل ويدمر حيث يشاء، وذلك بفضل وجود هذه المقاومة التي أرست معادلة ردع معه، وهي اليوم تمثل حالة تهديد وجودي لهذا العدو”.

وزار النائب جشي عددا من العائلات الفلسطينية في المخيم، حيث استمع الى معاناتهم ومطالبهم لا سيما في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعبان الفلسطيني واللبناني، فأكد “أن حزب الله يعمل مع ممثلي الفصائل الفلسطينية داخل المخيم على التخفيف من حدة الأزمة، وأن الحزب كان ولا يزال إلى جانب الشعب الفلسطيني في كل الظروف وفي مختلف الصعد، سواء في دعم المقاومة الفلسطينية أو في غير ذلك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام