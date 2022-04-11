كتيبة جنين تعلن رفع حالة التأهب والنفير العام في صفوف مقاتليها للتصدي لأي عملية اقتحام يقدم عليها العدو الصهيوني للمخيم – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2022 - 00:36

كتيبة جنين تعلن رفع حالة التأهب والنفير العام في صفوف مقاتليها للتصدي لأي عملية اقتحام يقدم عليها العدو الصهيوني للمخيم

منذ 2 ساعة 10 April، 2022
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