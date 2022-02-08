الشيخ ياسين: لبنان لن يكون قويا إلا بقاعدته الثلاثية

دعا رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي خلال استقباله رئيس جامعة “المصطفى العالمية” الدكتور الشيخ علي عباسي في المدرسة الدينية في مدينة صور، “جميع الافرقاء اللبنانيين الى التكاتف لدعم موقف لبنان في موضوع ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة، بخاصة ان المبعوث الاميركي يجيء دائما بشروط اسرائيلية جديدة لحرمان لبنان من ثرواته”.

وقال الشيخ ياسين إن “لبنان لن يكون قويا إلا بقاعدته الثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وسلاح المقاومة يشكل قوة في مواجهة العدو والحفاظ على حقوق لبنان تجاه الطامعين بها ومن يقف خلفهم من قوى الاستعمار والاحتلال والاستبداد والفاسدين، وإن الحديث عن نزع السلاح يشكل تهديدا وجوديا للبنان”.

وهنأ “الشعب الايراني بذكرى انتصاره واقامة دولته الحرة والداعمة لكل الاحرار في العالم، معتبرا أن “الشعب اللبناني لن ينسى مساعدة الجمهورية الاسلامية في ايران له في مختلف المراحل”.

أما الشيخ عباسي فتحدث عن الثورة وانجازاتها ومواجهتها لقوى الاستكبار”، مشيرا الى ان “الثورة شكلت نموذجا في مواجهة الاستكبار للشعوب التي تطوق للحرية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام