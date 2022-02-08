اليونان تلغي طلب خضوع الملقحين للاختبار قبل دخول البلاد

أصبح السفر إلى اليونان أكثر سهولة اعتبارا من اليوم الاثنين، بعدما ألغت أثينا طلب الخضوع لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل” بي سي ار” أو اختبار الاجسام المضادة بالنسبة إلى الملقحين الذين يرغبون في دخول البلاد، على ما أوردت “وكالة الأنباء الألمانية” (دب أ).

وقالت السلطات إن شهادة تطعيم صالحة معترف بها أوروبيا أصبحت كافية الآن.

وكانت اليونان فرضت متطلبات اختبارات إضافية على المسافرين الملقحين في كانون الأول الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا. وفي ذلك الوقت، انتقدت دول أوروبية أخرى خطوة أثينا الأحادية.

المصدر: وكالة الانباء الالمانية