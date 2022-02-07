“الجبهة الديمقراطية” ترحب بقرار القمة الإفريقية تعليق عضوية كيان العدو الإسرائيلي

رحبت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” في بيان لها الاثنين بقرار القمة الإفريقية تعليق العضوية المراقبة لكيان العدو الإسرائيلي في الاتحاد الإفريقي.

وثمنت الجبهة “موقف الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي التي صوتت مع قرار تعليق عضوية إسرائيل، ما يؤكد أن دولة الاحتلال منبوذة في المجتمع الدولي وخاصة من الدول التي عايشت آثار الاستعمار الإحلالي والفصل العنصري كالجزائر وجنوب أفريقيا”.

وطالبت الجبهة “الدولة العربية المطبعة لفرملة خطواتها التطبيعية والعودة إلى مبادرة السلام العربية التي ترهن العلاقة مع إسرائيل بانسحابها من الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 4 حزيران 67 بعاصمتها القدس والانسحاب من الجولان السوري المحتل”.

المصدر: بريد الموقع