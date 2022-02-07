زاخاروفا: الهستيريا في وسائل الإعلام الغربية حول أوكرانيا توحي بأنه يجري التحضير لاستفزاز

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الإثنين، أن “الهستيريا في وسائل الإعلام الغربية بشأن الوضع حول أوكرانيا، تشير إلى أنه يجري التحضير لاستفزاز ما”. كما أوضحت زاخاروفا، في إشارة إلى المنشور الأخير لوكالة “بلومبيرغ” حول أوكرانيا؛ أنه “من أجل نشر مثل هذا المقال (روسيا تغزو أوكرانيا)، يجب أن يمر عبر عدد كبير من “فلترات” التحرير الداخلية”.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، بوقت سابق، إن “روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي لحظة، ونعتقد أنها تحشد قدراتها العسكرية لذلك”.

المصدر: سبوتنيك