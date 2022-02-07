الخارجية الايرانية: ايران على استعداد دائم لمواصلة المحادثات مع السعودية (فارس) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2022 - 13:34
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يطل في مقابلة على قناة العالم الإخبارية يوم غد الثلاثاء عند الثامنة مساءً
السيد نصر الله يستعرض في المقابلة المستجدات في لبنان والمنطقة ودور محور المقاومة وذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران
انطلاق العام الدراسي الرسمي في لبنان مع عودة اساتذة الثانوي الى التدريس وإعلان رابطة التعليم ربط النزاع مع الدولة
رابطة التعليم الثانوي الرسمي: سنتابع المسيرة بالتواصل مع الكتل النيابية والرؤساء لتحصيل كامل حقوق المعلمين
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط يرحب بقرار قمة الاتحاد الإفريقي تجميد عضوية كيان العدو كمراقب لدى الاتحاد
الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية كيان العدو وتعتبره انتصارا للقضية الفلسطينية
الخارجية الايرانية: القرار الجماعي للدول الافريقية يثبت بأن الاجراءات الصهيونية لتطبيع علاقات الدول معه عقيمة
لجنة الأمن القومي بالبرلمان الايراني: الإعفاء من العقوبات لعبة جديدة من واشنطن ونحن طالبنا برفع كامل للعقوبات ضد طهران
الخارجية الإيرانية: رفع العقوبات خط أحمر لدى طهران والفريق المفاوض سيتوجه الثلاثاء إلى فيينا لاستئناف المحادثات
الخارجية الروسية: تحديد موعد لانتهاء محادثات الاتفاق النووي الإيراني أمر غير مجد
رئيس حكومة العدو نفتالي بينيت يبحث هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن الملف النووي الإيراني والتطورات في الشرق الأوسط
مقاومون يستهدفون برجاً عسكرياً لجيش الاحتلال بمحيط مستوطنة "إيتمار" المقامة على أراض فلسطينية قرب مدينة نابلس
مكتب إعلام الأسرى في فلسطين: الأسرى في كافة السجون يعلنون حل الهيئات التنظيمية احتجاجاً على الإجراءات التعسفية بحقهم
هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: قرابة 700 أسير مريض في سجون الاحتلال يعانون من إهمال طبي متعمد
رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس: قوات الشرطة أقفلت أبواب المجلس ومنعت الموظفين من دخوله بعد قرار الرئيس قيس سعيد بحله
البرلمان العراقي يعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية وسط مقاطعة عدد من الكتل النيابية
الاعلام الحربي العراقي: قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش تنفذ عملية أمنية في صلاح الدين لملاحقة فلول الارهاب
مصادر يمنية: طيران العدوان السعودي الأميركي يشن سلسلة غارات على الحفا والنهدين بمديرية السبعين في العاصمة صنعاء
اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث الضمانات الأمنية والوضع في أوكرانيا
الخارجية الروسية تدعو الغرب إلى التفكير في خطر نشر الأسلحة النووية الأميركية في أوروبا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
منظمة الصحة العالمية: أوروبا في حالة تشبه "وقف إطلاق النار مع فيروس كورونا يمكن أن يجلب لنا سلاماً دائماً"
الصحة العالمية: قد تدخل أوروبا قريباً فترةً طويلةً من الهدوء بسبب معدلات التطعيم المرتفعة ومتحور أوميكرون ونهاية الشتاء
بريطانيا: إقرار حزمة بقيمة 9 مليار جنيه استرليني دعما للعائلات الفقيرة والمتوسطة في مواجهة الارتفاع الكبير للأسعار
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
منظمة الصحة العالمية: أوروبا في حالة تشبه "وقف إطلاق النار مع فيروس كورونا يمكن أن يجلب لنا سلاماً دائماً"
الصحة العالمية: قد تدخل أوروبا قريباً فترةً طويلةً من الهدوء بسبب معدلات التطعيم المرتفعة ومتحور أوميكرون ونهاية الشتاء
سلاح البرّ الأميركي يعلن البدء بتسريح العناصر الرافضين تلقّي اللّقاح الإلزامي المضادّ لكوفيد-19
استئناف الرحلات الجوية التجارية بين تركيا وأرمينيا بعد توقف دام عامين
بريطانيا: إقرار حزمة بقيمة 9 مليار جنيه استرليني دعما للعائلات الفقيرة والمتوسطة في مواجهة الارتفاع الكبير للأسعار
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الخارجية الايرانية: ايران على استعداد دائم لمواصلة المحادثات مع السعودية (فارس)
منذ 1 ساعة
7 February، 2022
المحادثات الايرانية السعودية
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