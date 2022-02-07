الخارجية الايرانية: الحكومات الغربية امام اختبار في مفاوضات فيينا والكرة في ملعبهم (فارس) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 7 2022 - 13:34

الخارجية الايرانية: الحكومات الغربية امام اختبار في مفاوضات فيينا والكرة في ملعبهم (فارس)

منذ 1 ساعة 7 February، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح