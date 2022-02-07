ارتفاع البطالة في السعودية.. مطالبات بتنحي وزير العمل

تصاعدت الاصوات الداعية الى اقالة وزير العمل في السعودية احمد الراجحي بسبب ارتفاع معدل البطالة في هذا البلد الغني بايرادات النفط الهائلة.

ناشطون على شبكة التويتر في السعودية طالبوا باقالة الراجحي الذي يعتبر من المقربين لولي العهد محمد بن سلمان.

وأورد موقع “سعودي ليكس” ان الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي في السعودية يقولون بان الراجحي اخفق في ايفاء الحقوق وايجاد فرص العمل لعامة الشعب وان العمالة الاجنبية قد استحوذت على فرص العمل في السعودية ومعدل البطالة يرتفع بشكل غير مسبوق.

من جهتهم يقول خريجو الجامعات السعودية انه يجب على وزير العمل التنحى من منصبه بسبب ازدياد البطالة وتفشي الفساد والرشى، ويضيف هؤلاء ان الراجحي فشل في نقل فرص العمل الى الشباب السعودي.

وحسب هذا التقرير فات الاقتصاد السعودي سجل اداء ضعيفا في مواجهة ازمة البطالة رغم الوعود التي قطعها ولي العهد محمد بن سلمان.

الاحصائيات الرسمية وعلى العكس من ذلك تقول بان مستوى البطالة قد تراجع بشكل واضح في الشهور الثلاثة الاولى من عام 2021 لكن هذا لم يكن بسبب اداء المسؤولين السعوديين بل بسبب عدم الرغبة او عدم القدرة على العمل.

ورغم ذلك تراجع معدل مشاركة المواطنين السعوديين في سوق العمل من 2 / 51 في الشهور الثلاثة الاخيرة من عام 2020 الى 49/5 بالمائة في الشهور الثلاثة الاولى من العام 2021 وهذا اكبر تراجع يتم تسجيله منذ الأزمة الاقتصادية في عام 2017.

ووسط هذا التذمر من ضعف أداء الحكومة السعودية وعجزها عن تقديم الحلول الجدية فان أزمة جائحة الكورونا قد فاقمت الامور وادت ايضا الى ارتفاع معدل البطالة للمواطنين السعوديين الى 15/4بالمئة.

ويذكر الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أدلة أخرى على مطالبتهم بتنحي وزير العمل السعودي مؤكدين انه يتلقى الرشاوي وملاحق من قبل القضاء الاماراتي، فالراجحي متورط في قضية احتيال كبيرة اشتهرت بأنها اكبر عملية احتيال في مجال العقارات في الشرق الاوسط، وحسب الوثائق المنشورة فان التاجر الاماراتي الشهير صقر بن محمد بن زايد آل نهيان يلاحق الراجحي قضائيا.

المصدر: وكالة انباء فارس