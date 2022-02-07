يرجى من السائقين التروي في القيادة على اوتوستراد صيدا بيروت بسبب تجمع مياه الامطار في عدة اماكن من الطريق – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2022 - 00:16

يرجى من السائقين التروي في القيادة على اوتوستراد صيدا بيروت بسبب تجمع مياه الامطار في عدة اماكن من الطريق

منذ 1 ساعة 6 February، 2022
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